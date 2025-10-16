Иосиф Пригожин назвал российского исполнителя, который мог бы завоевать «Грэмми»

16 октября 2025, 11:58

Иосиф Пригожин: от РФ на «Грэмми» могла победить Куртукова с «Матушкой-землей»

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певица Валерия представлена на престижную музыкальную премию «Грэмми» в трёх категориях — «Аранжировка», «Вокал» и «Инструментал». Итоги голосования станут известны 7 ноября.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что от России на «Грэмми» нужно было выдвинуть Татьяна Куртукову.





«Я считаю, что от России или от какой-то кампании надо было выдвинуть песню «Матушка-земля». Она стала просто гимном двадцать пятого года, двадцать четвертого года. Слова в ней как нельзя лучше олицетворяют красоту, русскость», — сказал он.

«Это мое глубочайшее убеждение. Я говорю без ревности, а, наоборот, болея за своих, за наших, за гордость, за страну и за людей», — резюмировал Пригожин.