Иосиф Пригожин назвал российского исполнителя, который мог бы завоевать «Грэмми»

Иосиф Пригожин: от РФ на «Грэмми» могла победить Куртукова с «Матушкой-землей»
Певица Валерия представлена на престижную музыкальную премию «Грэмми» в трёх категориях — «Аранжировка», «Вокал» и «Инструментал». Итоги голосования станут известны 7 ноября.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что от России на «Грэмми» нужно было выдвинуть Татьяна Куртукову.
«Я считаю, что от России или от какой-то кампании надо было выдвинуть песню «Матушка-земля». Она стала просто гимном двадцать пятого года, двадцать четвертого года. Слова в ней как нельзя лучше олицетворяют красоту, русскость», — сказал он.
По словам продюсера, шансы на победу у этой песни были бы велики.
«Это мое глубочайшее убеждение. Я говорю без ревности, а, наоборот, болея за своих, за наших, за гордость, за страну и за людей», — резюмировал Пригожин.
Он добавил, что они с Валерией счастливы быть номинированы на «Грэмми», и с нетерпением ждут следующего этапа.