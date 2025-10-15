Продюсер Пригожин назвал Максима Галкина* очень умным человеком
Продюсер Иосиф Пригожин назвал Максима Галкина* очень умным человеком. Об этом он заявил в ходе подкаста Наташи Гасанхановой «ДаДа — НетНет».
К тому же продюсер признался, что вся его семья хорошо относится к юмористу. При этом Пригожину непонятно поведение Галкина*, ведь он получал лучшие шоу и зарабатывал хорошие деньги. Отказ юмориста от всего не сделан из побуждений совести. Как считает Пригожин, эта позиция является коммерцией.
К тому же Иосиф прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачевой. Пригожин заявил, что в ходе него Примадонна разговаривала с аудиторией неподобающе.
