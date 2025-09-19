Обладатель премии «Грэмми» Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе в США

19 сентября 2025, 19:57

Фото: iStock/jorgeantonio

Лауреат премии «Грэмми» Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине. Ему было 57 лет. Об этом информирует CNN со ссылкой на Фонд Зала славы авторов песен Нэшвилла.