Обладатель премии «Грэмми» Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе в США
Лауреат премии «Грэмми» Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине. Ему было 57 лет. Об этом информирует CNN со ссылкой на Фонд Зала славы авторов песен Нэшвилла.
18 сентября в 13:40 одномоторный самолет модели SR22T поднялся в воздух из аэропорта Джона Тьюна в Нэшвилле. В 15:00 борт рухнул на поле рядом с начальной школой Айотла-Вэлли во Франклине.
В самолете помимо американского певца находились еще два пассажира, чьи личности пока не установлены. В результате инцидента никто из учеников и сотрудников детского учреждения, расположенного поблизости, не пострадал.
