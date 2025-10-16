Валерия заявлена на премию «Грэмми» в трёх номинациях

16 октября 2025, 10:44

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Instagram* / valeriya)

Певица Валерия представлена на престижную музыкальную премию «Грэмми» в трёх категориях — «Аранжировка», «Вокал» и «Инструментал». Об этом сообщил продюсер артистки Иосиф Пригожин в комментарии RT.





По его словам, итоги голосования станут известны 7 ноября. Пригожин отметил, что сам факт участия певицы в премии в нынешних условиях — уже большое достижение. Сама Валерия рассказала, что её песня «Исцелю» прошла отборочный этап.

«Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии. Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но, кажется, нет», — написала артистка.