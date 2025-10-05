05 октября 2025, 15:46

6 октября Православная церковь почитает память нескольких святых, в народной традиции день получил название Ираиды Спорной. Считалось, что все происходящее в эту дату было неоднозначным и могло иметь двоякий исход. Подробности читайте в материале «Радио 1».





День Ираиды Спорной: история

Народные традиции и обряды на Ираиду Спорную

Что можно делать 6 октября

Гадали на деньги. Чтобы узнать финансовое будущее, шли к месту слияния двух рек и набирали воду в два кувшина. Дома следили, из какого сосуда вода испарится быстрее. Если первой уходила вода из полноводной реки — это сулило денежные трудности.

Готовили «наливушки». Этим блюдом «задабривали» осень, которая вступала в свои права. На заранее испеченные ржаные лепешки выливали смесь из толченого картофеля, яиц и молока и запекали в печи.

Привлекали удачу. Для этого использовали неидеальную монету — ту, что была получена за труд или товар. Считалось, что такой ритуал поможет семье не остаться без средств.

Что нельзя делать в День Ираиды Спорной

Ссориться и ругаться. Семейные конфликты в этот день могли затянуться надолго.

Принимать судьбоносные решения. Считалось, что любое важное решение, принятое в этот «спорный» день, пойдет наперекосяк.

Жалеть о прошлом и роптать на судьбу. Это могло усугубить жизненные трудности.

Устраивать шумные застолья. День проводили спокойно, вечером собирались за скромным ужином без мясных блюд.

