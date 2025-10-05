Достижения.рф

Ираида Спорная 6 октября: что запрещено делать, иначе все пойдет наперекосяк, народные приметы

Фото: istockphoto / kostya6969

6 октября Православная церковь почитает память нескольких святых, в народной традиции день получил название Ираиды Спорной. Считалось, что все происходящее в эту дату было неоднозначным и могло иметь двоякий исход. Подробности читайте в материале «Радио 1».



День Ираиды Спорной: история

Верующие 6 октября вспоминают святую Ираиду (Раису) Александрийскую. Рожденная в семье священника, она с юных лет посвятила себя Богу, уйдя в монастырь. Ее жизнь была примером строгости и молитвенного подвига. Однажды, отправившись за водой, она увидела корабль с узниками, которых везли на казнь. Проявив сострадание, Ираида добровольно поднялась на борт, чтобы поддержать их молитвой. За исповедание христианской веры она вместе с другими мучениками была обезглавлена в египетском городе Антинополь.

Также 6 октября церковь отмечает Зачатие Иоанна Предтечи — великого пророка, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Народные традиции и обряды на Ираиду Спорную

Фото: istockphoto / Diy13
Наши предки верили, что это торжество непредсказуемо, потому старались привлекать удачу и избегать конфликтов.

Что можно делать 6 октября

  • Гадали на деньги. Чтобы узнать финансовое будущее, шли к месту слияния двух рек и набирали воду в два кувшина. Дома следили, из какого сосуда вода испарится быстрее. Если первой уходила вода из полноводной реки — это сулило денежные трудности.
  • Готовили «наливушки». Этим блюдом «задабривали» осень, которая вступала в свои права. На заранее испеченные ржаные лепешки выливали смесь из толченого картофеля, яиц и молока и запекали в печи.
  • Привлекали удачу. Для этого использовали неидеальную монету — ту, что была получена за труд или товар. Считалось, что такой ритуал поможет семье не остаться без средств.

Что нельзя делать в День Ираиды Спорной

  • Ссориться и ругаться. Семейные конфликты в этот день могли затянуться надолго.
  • Принимать судьбоносные решения. Считалось, что любое важное решение, принятое в этот «спорный» день, пойдет наперекосяк.
  • Жалеть о прошлом и роптать на судьбу. Это могло усугубить жизненные трудности.
  • Устраивать шумные застолья. День проводили спокойно, вечером собирались за скромным ужином без мясных блюд.

Приметы на 6 октября

Фото: istockphoto / GlobalP
Кот умывается левой лапой — к ненастью, правой — к ясной погоде. Петух кричит ночью — к дождю. Птица стоит на одной ноге — к скорым морозам. Туманное утро — к хорошему урожаю в будущем году.

Читайте также:

Анастасия Хохлова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0