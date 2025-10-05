Ираида Спорная 6 октября: что запрещено делать, иначе все пойдет наперекосяк, народные приметы
6 октября Православная церковь почитает память нескольких святых, в народной традиции день получил название Ираиды Спорной. Считалось, что все происходящее в эту дату было неоднозначным и могло иметь двоякий исход. Подробности читайте в материале «Радио 1».
День Ираиды Спорной: историяВерующие 6 октября вспоминают святую Ираиду (Раису) Александрийскую. Рожденная в семье священника, она с юных лет посвятила себя Богу, уйдя в монастырь. Ее жизнь была примером строгости и молитвенного подвига. Однажды, отправившись за водой, она увидела корабль с узниками, которых везли на казнь. Проявив сострадание, Ираида добровольно поднялась на борт, чтобы поддержать их молитвой. За исповедание христианской веры она вместе с другими мучениками была обезглавлена в египетском городе Антинополь.
Также 6 октября церковь отмечает Зачатие Иоанна Предтечи — великого пророка, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа в водах Иордана.
Народные традиции и обряды на Ираиду СпорнуюНаши предки верили, что это торжество непредсказуемо, потому старались привлекать удачу и избегать конфликтов.
Что можно делать 6 октября
- Гадали на деньги. Чтобы узнать финансовое будущее, шли к месту слияния двух рек и набирали воду в два кувшина. Дома следили, из какого сосуда вода испарится быстрее. Если первой уходила вода из полноводной реки — это сулило денежные трудности.
- Готовили «наливушки». Этим блюдом «задабривали» осень, которая вступала в свои права. На заранее испеченные ржаные лепешки выливали смесь из толченого картофеля, яиц и молока и запекали в печи.
- Привлекали удачу. Для этого использовали неидеальную монету — ту, что была получена за труд или товар. Считалось, что такой ритуал поможет семье не остаться без средств.
Что нельзя делать в День Ираиды Спорной
- Ссориться и ругаться. Семейные конфликты в этот день могли затянуться надолго.
- Принимать судьбоносные решения. Считалось, что любое важное решение, принятое в этот «спорный» день, пойдет наперекосяк.
- Жалеть о прошлом и роптать на судьбу. Это могло усугубить жизненные трудности.
- Устраивать шумные застолья. День проводили спокойно, вечером собирались за скромным ужином без мясных блюд.