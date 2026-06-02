«Ищет в женщине две роли»: кто такой нарцисс, какие отношения ему подходят и как его переиграть. Психолог раскрыла главный секрет абьюзера
О нарциссизме говорят все чаще. Этим словом нередко называют любого эгоистичного или холодного человека. Но в жизни все сложнее. Нарциссические черты могут выглядеть как уверенность, харизма и высокий запрос к себе. При этом в близких отношениях они порой оборачиваются контролем, обесцениванием и эмоциональными качелями. В материале «Радио 1» разбираем, что такое нарциссизм, какие признаки выдают нарцисса, какие виды нарциссизма выделяют специалисты и как выглядит разрушительный сценарий в отношениях.
Определение нарциссизмаНарциссизм — это набор личностных особенностей, при котором человек остро нуждается в восхищении, тяжело переносит критику и ставит собственную значимость в центр отношений. Для него особенно важны признание, статус и ощущение превосходства. При этом не каждый человек с такими чертами опасен для окружающих. У одних нарциссизм проявляется как повышенная чувствительность к оценке и постоянная потребность в одобрении. У других он превращается в способ контролировать близких, обесценивать партнера и подчинять общение своим интересам. Важно не путать бытовое понятие и клинический диагноз. Если у человека есть нарциссические черты, это еще не значит, что у него расстройство личности. Точный вывод делает только врач. В обычной жизни чаще говорят именно о выраженном стиле поведения, который влияет на отношения, работу и самооценку близких.
Признаки нарциссаРаспознать нарцисса по одному эпизоду трудно. Намного важнее общий рисунок поведения, который повторяется снова и снова. Такой человек часто нуждается в постоянном внимании. Ему важно слышать похвалу, видеть восхищение и чувствовать свою исключительность. Без этого он быстро теряет внутреннюю опору. Еще один характерный признак — болезненная реакция на замечания. Даже мягкая критика вызывает у него вспышку гнева, холодное отчуждение или попытку перевернуть ситуацию в свою пользу. Вместо диалога начинается борьба за власть.
Нарцисс нередко демонстрирует слабую эмпатию. Он может красиво говорить о чувствах, но в реальном конфликте обычно выбирает себя. Переживания другого человека отходят на второй план. Часто рядом с ним появляется обесценивание. Сначала партнер слышит восхищение и комплименты. Позже в отношениях возникают колкости, сравнения, унижение и сомнения в собственной значимости. Еще одна черта — ощущение особых прав. Такой человек ждет уступок, но сам редко готов соблюдать те же правила. Он требует верности, внимания и заботы, однако не считает нужным отвечать тем же. Во многих случаях нарцисс использует манипуляции. Он может вызывать ревность, давить на чувство вины, исчезать без объяснений, а затем возвращаться с новой волной нежности. Эта схема создает эмоциональные качели и усиливает зависимость.
Виды нарциссизмаСпециалисты и популярные авторы описывают несколько форм нарциссизма. Эти определения помогают понять поведение, но не заменяют профессиональную диагностику.
Открытый, или грандиозный нарциссизм
Грандиозный нарциссизм заметен быстрее всего. Такой человек выглядит уверенным, ярким и харизматичным. Он любит внимание, стремится к признанию и охотно подчеркивает свои достижения. Часто он много говорит о собственных успехах. В разговоре нередко звучат темы статуса, денег, влияния и уникальности. Рядом с ним окружающие могут чувствовать себя фоном. В споре такой человек с трудом принимает равенство. Он не любит возражений и тяжело переносит ситуацию, где кто-то оказывается сильнее или ярче. За внешней мощью нередко скрывается очень хрупкая самооценка, которую он поддерживает за счет чужого восхищения.
Скрытый, или депрессивный нарциссизм
Скрытый нарциссизм распознать сложнее. Внешне такой человек может казаться скромным, ранимым и даже застенчивым. Однако в центре его внутреннего мира все равно остается идея собственной особости. Он остро переживает нехватку внимания. Ему кажется, что его недооценивают, не замечают или не понимают по-настоящему. Вместо открытого давления он чаще выбирает обиды, пассивную агрессию и роль жертвы. Такой партнер может не хвастаться впрямую, но при этом ждать особого отношения. Если он не получает нужной реакции, в отношениях накапливаются молчаливые претензии, скрытая зависть и эмоциональное наказание дистанцией.
Перверзный, или токсичный нарциссизм
Термин «перверзный нарцисс» часто встречается в медиа и популярной психологии. В официальной диагностике такого названия нет. Обычно им описывают человека, который сочетает нарциссические черты с жесткими манипуляциями, психологическим насилием и стремлением подчинить партнера. На старте общения такой человек часто производит сильное впечатление. Он кажется внимательным, понимающим и очень вовлеченным. Позже эта маска меняется. На первый план выходят контроль, обесценивание, газлайтинг, игра на слабых местах и эмоциональная жестокость. Именно токсичный нарциссизм чаще всего связывают с разрушительными отношениями. В таком союзе один партнер постепенно теряет уверенность в себе, перестает доверять собственным чувствам и все сильнее зависит от чужой оценки.
Этапы деструктивного сценарияОтношения с выраженным нарциссическим партнером нередко развиваются по повторяющейся схеме. Она не всегда выглядит одинаково, но общая логика часто сохраняется: сначала возникает сильное притяжение, потом усиливается контроль, а затем начинается разрушение границ и самооценки.
Этап 1. Разведка
На этом этапе нарцисс внимательно изучает будущую жертву. Он собирает информацию, подмечает уязвимые места, узнает интересы, ценности и потребности. Ему важно понять, какой образ сработает лучше всего. Со стороны такое поведение легко принять за глубокую вовлеченность. Кажется, что человек искренне интересуется вашей жизнью и тонко чувствует настроение. На деле он проводит своеобразный кастинг и подбирает маску для быстрого сближения.
Этап 2. Обольщение
Дальше начинается период сильного очарования. Нарцисс щедро дает внимание, говорит правильные слова, создает ощущение особой близости. У партнера возникает чувство редкой и почти идеальной связи. Именно в этот момент часто формируется мощная привязанность. Иногда к ней добавляются и другие обязательства: совместный быт, общие деньги, обещания брака, планы на будущее. Так зависимость становится еще крепче.
Этап 3. Пробы пера
После яркого старта появляются первые проверки. Они выглядят почти незаметно. Это может быть легкая колкость, маленькая ложь, внезапное исчезновение, странный флирт или нарушение договоренности. Главная цель здесь очень проста. Нарцисс смотрит, насколько сильно уже закрепилась привязанность. Если партнер терпит, оправдывает и старается вернуть прежнее тепло, агрессор понимает, что можно двигаться дальше.
Этап 4. Ледяной душ
На этом этапе происходит первая явная жестокая выходка. Она шокирует, сбивает с толку и заставляет сильно страдать. Это может быть грубое унижение, холодный игнор, демонстративная измена или резкий отказ от всех прежних слов. После такого эпизода у жертвы часто рушится чувство безопасности. Человек пытается понять, что случилось, и ищет причину в себе. Именно здесь нарцисс показывает, кто управляет отношениями, и закрепляет власть через страх, вину и растерянность.
Этап 5. Закручивание гаек
Теперь начинается системное давление. Нарцисс чередует приближение и отталкивание, чтобы удерживать партнера на своих условиях. В ответ жертва старается снова заслужить любовь и еще сильнее подстраивается. В этот период усиливается контроль. Появляются запреты, ревность, проверки, постоянная критика, требования отчета и попытки ограничить круг общения. Пространства для свободы остается все меньше.
Этап 6. Соковыжималка
Дальше отношения превращаются в изматывающий цикл. Нарцисс берет внимание, заботу, энергию, деньги, бытовой комфорт или социальный ресурс. Взамен он дает минимум и поддерживает зависимость короткими всплесками тепла. Партнер живет в напряжении и все чаще ориентируется не на свои чувства, а на настроение другого человека. Надежда на возвращение прежней близости мешает увидеть реальность. Ресурсы постепенно заканчиваются, а разрушительный сценарий только усиливается.
Этап 7. Утилизация и генеральная уборка территории
Когда человек перестает давать нужный ресурс, нарцисс может резко охладеть, исчезнуть или переключиться на новую цель. При этом он старается сохранить безупречный образ в глазах окружающих. На этом этапе часто начинаются искажения фактов. Бывшего партнера выставляют неадекватным, истеричным или неблагодарным. Так нарцисс убирает следы нанесенного вреда и защищает собственную репутацию.
Этап 8. Пляска на костях
Если жертва не молчит, пытается отстоять себя или говорит правду, нарцисс может перейти к мести. Он давит через общих знакомых, детей, деньги, репутацию или публичные намеки. Задача у такого поведения одна. Человек хочет вернуть контроль и доказать свое превосходство. Поэтому после разрыва особенно важно ограничить контакт, не втягиваться в бесконечные выяснения и беречь собственную безопасность.
Почему такой сценарий разрушает человекаОпасность этих отношений кроется не только в конфликтах. Главный удар приходится по самооценке и способности доверять себе. Сначала человека идеализируют, затем расшатывают его внутренние опоры, а потом заставляют бороться за крохи внимания. Из-за этого жертве трудно уйти. Она помнит яркое начало, надеется вернуть «настоящего» партнера и постепенно привыкает к эмоциональным качелям. Чем сильнее зависимость, тем слабее связь с реальностью. В такой ситуации важно смотреть не на обещания, а на поступки. Если рядом с человеком вы все чаще чувствуете тревогу, стыд, вину и бессилие, это серьезный повод остановиться и обратиться за поддержкой.
Эксперт о нарциссизмеСемейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что в начале нарцисс производит впечатление очень хорошего, скромного и приятного человека из-за так называемого love bombing. По ее словам, на этом этапе дает слишком много внимания, комплиментов и заботы. Он создает ощущение особой связи и убеждает партнера в его исключительности. Такая тактика нужна для того, чтобы быстро захватить внимание и закрепить сильную эмоциональную привязанность. Хороших эмоций становится настолько много, что восприятие буквально перегружается. В этот момент человеку сложнее трезво оценить ситуацию. Особенно часто на это реагируют уязвимые женщины, например после развода, а также очень эмпатичные люди.
«Человек начинает чувствовать себя самым лучшим, самым любимым. Другие сразу меркнут — и это очень важно: сравнений не остаётся. Начинаются гиперболизированные фразы: "Я никогда никого не встречал лучше ", "Да ты моя судьба ", "Ты понимаешь меня лучше всех ". Это настолько сильно эмоционально привязывает, буквально подсаживает — как очень яркий вкус с добавлением усилителя вкуса, как какое-то сильное, яркое впечатление», — добавила она.
На этапе love bombing нарцисс обычно не строит холодный расчёт. Он действует по знакомому сценарию и часто не осознаёт этого, может искренне влюбляться. Вместо того чтобы узнавать партнёра по-настоящему, такой человек завоёвывает его потоком внимания и быстро занимает всё пространство в отношениях.
«Им надо пустить корни и показать, какой он идеальный. Это не делается ими как будто специально. Это внутри такая тактика поглощения жертвы. Её нужно максимально поглотить. И посмотрите, какой интересный психологический трюк случается. Только они начинают съезжаться, сближаться — ограничивается контур общения. Ну то есть чтобы никто где-то там ещё не подсказал и не имел влияния. То есть это именно такая жизнь под колпаком. Ты меньше общаешься с другими, с родными. И такая социальная изоляция создаёт купол, под которым есть только он. Жертвам потом очень трудно выбраться. Они перестают понимать, как у других, им начинает казаться, что это норма, им не с кем поговорить. Они же там всегда виноваты сами. То есть он-то был идеальный, а вот когда они съехались — "С тобой жить невозможно. Это всё из-за тебя"», — рассказала Анастасия.
Психолог отметила, что людям с нарциссическими чертами удаётся мастерски манипулировать благодаря хорошо развитой когнитивной эмпатии: они не столько чувствуют другого, сколько точно понимают его потребности, слабости и ожидания. По её словам, нарциссы умеют очаровывать, говорить нужные слова, давать внимание и обещания, а затем использовать всё это как рычаг влияния — например, создавать дефицит и забирать то, чем сначала привязали человека к себе.
«Они не боятся быть плохими, они не боятся быть неудобными. Вот в этом их большой секрет. Нарциссы так же не боятся наобещать, заполнить любовью. Но это, к сожалению, всё идёт на уровне логики. То есть им тяжело представить, что у другого есть эмоции. Партнёр — это объект, который что-то ему даёт. Располнела женщина, устала, перестала что-то давать — ну, как-то неинтересно стало», — объяснила она.
Эксперт пояснила, что любовь нарцисса отличается от обычной. В её основе часто лежит не близость, а жажда восхищения, постоянного внимания и подтверждения собственной значимости. По словам психолога, такой человек ценит партнёра, пока тот помогает ему чувствовать себя особенным и незаменимым. Специалист добавила, что причины такого поведения нередко уходят в детско-родительские отношения. Нарцисс ищет в избраннице сразу две роли: идеальную мать и идеального спутника жизни. При этом женщина не может дать ту всепоглощающую и безусловную любовь, которую он связывает с образом матери. Партнёрский союз строится иначе — на равенстве и взаимности.
«У нарциссов хорошо складываются отношения денежно-товарные», — добавила она.
Как переиграть нарцисса?Психолог подчеркнула: главная ошибка в отношениях с нарциссом — пытаться играть по его правилам. На этом поле он почти всегда берет верх. Специалист советует не мстить и не вступать в борьбу за превосходство. Куда важнее спокойно обозначать личные границы, не оправдываться и не поддаваться на эмоциональные провокации. Не стоит добиваться его одобрения — лучше помнить о собственной ценности. По словам эксперта, за таким поведением часто стоит внутренне незрелый человек с болезненно уязвимым самолюбием. И если в ваш адрес звучит критика, это прежде всего говорит о нем, а не о вас.
«Женщина абьюзера — всегда должна быть на чеку, она всегда должна ждать! Она всегда должна быть чистой, готовой, никогда не болеть, не жаловаться, не ныть. НЕ ИМЕТЬ СВОИХ ЭМОЦИЙ», — писала Анастасия Кардиакос в своей книге «Я не могу уйти».