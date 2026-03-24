Исчезновение Сергея Подойницына: как ученый из Железногорска бесследно пропал на два года и что его связывает с семьей Усольцевых?
История, произошедшая в закрытом городе Железногорске, до сих пор вызывает множество вопросов. Речь идет о загадочном исчезновении ученого-химика Сергея Подойницына и его не менее необъяснимом возвращении спустя почти два года. Мужчина появился внезапно и не смог объяснить, где находился всё это время. Подробнее — в материале «Радио 1».
«Человек из ниоткуда»: неожиданное появление на КПП21 мая 2005 года на контрольно-пропускном пункте закрытого города Железногорска появился неизвестный мужчина. При нем не было ни документов, ни личных вещей. Дежурившие военнослужащие были озадачены: попасть на территорию города, где осуществляется работа с оружейным плутонием, без специального пропуска невозможно — его оформление занимает несколько дней.
Тем не менее мужчина спокойно попросил разрешения воспользоваться телефоном. Он снял трубку, набрал номер и произнес короткую фразу: «Это Подойницын». Уже через минуту к КПП подъехали автомобили со спецсигналами.
Выяснилось, что перед ними — Сергей Подойницын, заместитель начальника центральной заводской лаборатории Железногорского горно-химического комбината. Ученый находился в федеральном розыске и считался пропавшим почти два года. К моменту его появления многие полагали, что он либо погиб, либо покинул страну, вывезя секретные разработки.
Карьера на ГХК и сотрудничество с Сергеем УсольцевымСергей Подойницын всю профессиональную жизнь был связан с Железногорским горно-химическим комбинатом. Он начал карьеру с позиции инженера, а затем, благодаря своим способностям, возглавил лабораторию.
Согласно доступной информации, он руководил разработками в области утилизации ядерного топлива. Помимо этого, ученый занимался альтернативным направлением — созданием технологии производства искусственных изумрудов. Эти камни отличались настолько высокой степенью сходства с природными, что их было практически невозможно отличить даже при экспертизе.
До конца 1990-х годов деятельность комбината оставалась строго засекреченной. Однако впоследствии началась программа сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Куратором этого направления стал Сергей Усольцев. В рамках сотрудничества происходил обмен научным опытом с американскими специалистами-ядерщиками, а часть ранее закрытых исследований стала доступна зарубежным партнерам.
Подойницын и Усольцев регулярно выезжали в США для участия в переговорах и профильных конференциях. Осенью 2003 года ученый должен был отправиться в командировку в Филадельфию, однако незадолго до поездки исчез.
Обстоятельства исчезновения: такси, пересадка и последняя точка маршрута17 октября 2003 года ученый выехал из Железногорска в Красноярск. Поездка выглядела странно: он воспользовался услугами двух такси, пересев из одного в другое, словно намеренно запутывал маршрут. Второй водитель позже сообщил, что высадил пассажира возле сельскохозяйственного рынка в Красноярске. После этого Подойницын бесследно исчез.
Домой ученый не вернулся. Его исчезновение вызвало широкий общественный резонанс. По информации СМИ того времени, расследованием занимались не только правоохранительные органы, но и сотрудники ФСБ, поскольку Подойницын имел доступ к государственной тайне. Основной версией стал возможный побег за границу с целью передачи секретных разработок.
Расследование и версии:На фоне общественного давления мэр Железногорска Андрей Катаргин, близкий соратник Сергея Усольцева, был вынужден комментировать ситуацию федеральным журналистам. Он публично заявлял, что Подойницын был надежным специалистом и не мог пойти на предательство.
Тем не менее следствие не смогло подтвердить ни одну из версий. Пограничные службы также не зафиксировали его выезда за пределы страны. Остальные версии — от криминала до несчастного случая — также не получили подтверждения. В итоге расследование зашло в тупик: ученый словно исчез без следа.
Возвращение спустя два года и потеря памятиСпустя почти два года Подойницын неожиданно появился на КПП родного города. При допросе он заявил, что не помнит, где находился все это время. Последним воспоминанием оставалась поездка в Красноярск на такси. Далее — полное отсутствие памяти вплоть до момента возвращения.
Сотрудники спецслужб отнеслись к этим словам скептически. По сообщениям СМИ, к ученому применялись различные методы допроса, включая гипноз и фармакологические средства. Однако все попытки восстановить утраченные воспоминания оказались безуспешными.
Период длиной около 18 месяцев фактически выпал из его памяти. В итоге доказательств его причастности к шпионажу найдено не было. Тем не менее его уволили с комбината задним числом — хоть и без обвинений, но с очевидным недоверием.
Новая жизнь: от кормов для животных до ядерных технологийПосле возвращения Сергей Подойницын отошел от научной деятельности и занялся предпринимательством. Он основал компанию по производству кормов для животных.
Позднее, в 2012 году, он стал одним из учредителей компании «Неолант Ядерные и радиационные технологии». Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, предприятие имело лицензию на разработку и производство оборудования для ядерных установок, источников радиации, а также объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных отходов.
Особое внимание привлекал тот факт, что среди учредителей компании значилась структура из США, зарегистрированная в штате Калифорния. Таким образом, предприятие имело иностранное участие и капитал. Американская сторона вышла из состава учредителей только в 2022 году. Сам Подойницын покинул компанию двумя годами ранее.
Компания «Неолант» была официально ликвидирована 5 сентября 2025 года — за три недели до исчезновения Сергея Усольцева.
Связь с делом семьи УсольцевыхНа фоне истории Подойницына особое внимание привлекло исчезновение Сергея Усольцева и его семьи. В сентябре 2025 года бизнесмен отправился в поход под Красноярском вместе с женой, пятилетней дочерью и собакой. С тех пор о них ничего не известно.
Масштабные поисковые операции не принесли результатов. Не было обнаружено ни следов, ни улик, ни свидетельств пребывания семьи в тайге. Это сделало дело одним из самых загадочных в современной России.
Основные версии исчезновения семьиСледствие рассматривает несколько версий произошедшего:
- несчастный случай. Основная гипотеза предполагает, что семья могла заблудиться, погибнуть от переохлаждения или стать жертвой диких животных. Также рассматривается возможность попадания в болото или иные природные ловушки;
- криминальное вмешательство. Не исключается версия нападения третьих лиц или случайного конфликта;
- инсценировка исчезновения. Некоторые обстоятельства — легкая экипировка, отсутствие полного набора снаряжения, а также информация о якобы найденной крупной сумме денег в машине семьи — породили предположения о заранее спланированном уходе.
Жизнь Сергея Подойницына и отказ от публичностиСегодня Сергей Подойницын ведет закрытый образ жизни в Железногорске. Он не дает интервью и не раскрывает подробностей своего исчезновения. По словам знакомых, он не делится даже тем, вернулась ли к нему память. Даже близкие знакомые предпочитали не задавать ему вопросов на эту тему.
Недавно его видели в городской больнице: у него имеются проблемы со здоровьем, что связывают с возрастом.