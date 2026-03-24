Огородник из Кабардино-Балкарии чуть не убил ребёнка за пару яблок
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии 66-летний огородник по имени Аслан был так обеспокоен своим урожаем, что едва не лишил жизни ребенка, сообщает Telegram-канал Mash Gor.
В один из вечеров группа детей попыталась нарвать яблоки с его участка. В это время мужчина занимался ремонтом машины, и, схватив тяжелый инструмент, бросил его в ребят. Удар пришелся в лоб 11-летнему мальчику.
Парень вернулся домой и соврал родителям, что упал. Однако, когда понадобилась медицинская помощь и наложение швов, он рассказал правду о происшествии. Суд назначил мужчине условный срок.
В Курске россиянин молотком проломил соседу череп из-за ремонта двери.
