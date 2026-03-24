Крупную партию наркотиков нашли столичные таможенники в посылке из Таиланда
Крупную партию наркотиков нашли в посылке из Таиланда. Контрабанду пресекли сотрудники ФТС и Центральной почтовой таможни.
Столичные таможенники обнаружили около килограмма тетрагидроканнабинола, расфасованного в банки из-под воска для укладки волос. Незаконный товар перенаправили из Москвы заказчику в Новгород.
Злоумышленника задержали при получении посылки. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотиков, 33-летний мужчина. Он планировал распространять запрещенное вещество на территории Новгородской области.
Уголовное дело возбудили о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей или пожизненное заключение.
