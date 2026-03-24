Похититель 40 роз на Камчатке подарил цветы случайной прохожей
В Елизово мужчина украл 40 роз, но вскоре решил подарить их девушке. УМВД России по Камчатскому краю проинформировало, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет РИА Новости.
Россиянин проходил мимо цветочного павильона и, увидев цветы, схватил два пакета с розами, после чего скрылся. Добежав до реки Половинка, мужчина осознал, что украденное ему не нужно, и вручил букет случайной прохожей.
Продавец павильона обратилась в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители быстро задержали грабителя. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.
