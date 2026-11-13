«Исчезновение целиком»: Россиянам рассказали, какие профессии заменит ИИ

13 ноября 2026, 13:12

Эксперт по ИИ Ляшенко: ИИ заменит профессии, где много повторяющихся операций

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Вопрос «заменят ли нейросети людей» трансформировался в «когда и какие именно профессии они заменят». Технологические гиганты сокращают штаты, ссылаясь на автоматизацию, а эксперты рынка труда бьют тревогу: под угрозой исчезновения находятся не только низкоквалифицированные должности, но и интеллектуальный труд.





Эксперт по цифровой трансформации и ИИ обучению Валерий Ляшенко в беседе с «Радио 1» отметил, что в ближайшие годы сильнее всего изменится работа, в которой много повторяющихся операций: ввод данных, обработка первичных документов, подготовка стандартных отчётов, ответы на типовые обращения. Часть таких узких специализаций может постепенно исчезнуть как самостоятельная работа. Однако делать выводы о судьбе целых профессий преждевременно.





«Прогнозировать исчезновение целиком профессии бухгалтера, инженера или аналитика было бы преждевременно: каждая включает гораздо больше задач, чем подготовка документа или выполнение расчёта. Эту позицию разделяет и Международная организация труда: трансформация большинства профессий считается более вероятным сценарием, чем их полная замена генеративным ИИ», — сказал он.

«Роботизация сокращает присутствие человека в опасной зоне, а ИИ расширяет автоматизацию уже интеллектуальной рутины: поиска, сопоставления и первичной обработки информации. Главный вывод: автоматизация вытесняет не профессии, а отдельные рутинные операции. Вопрос в том, насколько быстро компании и сотрудники успеют перестроиться», — объяснил Ляшенко.