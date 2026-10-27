Созданный нейросетью фильм провалился в прокате
Фильм «Саньсиндуй: будущее прошлого», созданный компанией Bona Pictures с применением искусственного интеллекта, потерпел провал. Об этом пишет портал Cartoon Brew.
Первая в истории китайская ИИ-картина, официально вышедшая на экранах, не смогла привлечь зрителей, несмотря на масштабный маркетинг и бюджет. При этом на ее производство потратили 140 миллионов юаней (примерно полтора миллиона долларов).
Ожидалось, что в день премьеры, 23 октября, пройдут более десяти тысяч показов по всей стране. Однако это не помогло собрать аудиторию.
Ранее сообщалось, что в Китае власти и компании начали использовать ИИ-ролики, чтобы стимулировать молодых людей вступать в отношения и создавать семьи.
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