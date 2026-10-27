Достижения.рф

Созданный нейросетью фильм провалился в прокате

Первый в истории китайский ИИ-фильм провалился в прокате
Фото: кадр из фильма «Саньсиндуй: Прошлое будущего»

Фильм «Саньсиндуй: будущее прошлого», созданный компанией Bona Pictures с применением искусственного интеллекта, потерпел провал. Об этом пишет портал Cartoon Brew.



Первая в истории китайская ИИ-картина, официально вышедшая на экранах, не смогла привлечь зрителей, несмотря на масштабный маркетинг и бюджет. При этом на ее производство потратили 140 миллионов юаней (примерно полтора миллиона долларов).

Ожидалось, что в день премьеры, 23 октября, пройдут более десяти тысяч показов по всей стране. Однако это не помогло собрать аудиторию.

Ранее сообщалось, что в Китае власти и компании начали использовать ИИ-ролики, чтобы стимулировать молодых людей вступать в отношения и создавать семьи.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0