27 июля 2026, 02:10

ChatGPT обучал пользователей изготавливать биооружие и применять его

Фото: iStock/hapabapa

Нейросеть ChatGPT предоставляла пользователям инструкции по созданию и использованию биологического оружия. В частности, ИИ пошагово объяснял, как изготовить напалм, повысить заразность вируса кори или применить ядовитые вещества, пишет WSJ.