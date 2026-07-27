Популярная нейросеть обучала пользователей изготавливать биооружие и применять его
Нейросеть ChatGPT предоставляла пользователям инструкции по созданию и использованию биологического оружия. В частности, ИИ пошагово объяснял, как изготовить напалм, повысить заразность вируса кори или применить ядовитые вещества, пишет WSJ.
Проанализировавшие ответы искусственного интеллекта биологи сочли их «смертельно точными». При этом в OpenAI отметили, что инструкции были настолько понятными, что с ними мог справиться даже школьник.
Так, в начале 2026 года в запросах к ChatGPT участились просьбы рассказать, как распылить патогенные микроорганизмы для получения смертоносного тумана. Ещё один пользователь интересовался технологией самостоятельного изготовления рицина — яда, запрещённого международными соглашениями.
В ответ на подобные запросы компания заблокировала учётные записи пользователей. При этом, как отмечается в материале, правоохранительные органы, включая ФБР, не стали предъявлять этим людям какие‑либо претензии.
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