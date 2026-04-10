«Исчезнут с полок»: Экономист предупредил о скачке цен из-за конфликта на Ближнем Востоке

10 апреля 2026, 17:17

Экономист Хижняк: цены из-за конфликта на Ближнем Востоке могут вырасти до 30%

Конфликт на Ближнем Востоке уже привел к подорожанию импортных товаров в России на 5–10%, а в случае новой эскалации цены могут взлететь на треть. Что будет с автозапчастями, техникой Apple и Samsung, почему Ирану выгодна неопределенность и ждать ли замещения через Китай?





Экономист Алексей Хижняк в беседе с «Радио 1» признал, что в текущих условиях бизнесу крайне сложно строить прогнозы.





«Текущий рост на 5–10% — это результат хеджирования рисков поставщиками и дистрибьюторами, которые не могут предсказать свои потери. Однако потолок может оказаться значительно выше. Если пролив будет закрыт и дальше, и судам придется обходить Африку, рост цен может составить до 30%. И за счет логистики, и за счет роста страховых премий», — спрогнозировал эксперт.

«Это классические импортные автозапчасти, электроника, привычные нам Apple, Samsung и так далее. А также техническое оборудование и комплектующие для промышленности, которые идут параллельным импортом», — перечислил Хижняк.

«У Ирана сейчас наиболее выгодная приоритетная позиция с точки зрения своего дальнейшего развития. Подвешенное состояние в проливе дает им возможность диктовать условия и выторговать себе дополнительные преференции для восстановления страны после ударов. Быстрого замещения технологий, которые идут параллельным импортом, не происходит. Это дополнительный стимул обратить внимание внутрь себя и инвестировать во внутреннее производство. Потому что нестабильность в казалось бы партнерском регионе показывает: нам нужно наращивать объемы собственных технологий и комплектующих», — пояснил экономист.