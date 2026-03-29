Экономист дал один совет россиянам, которые не могут копить
Экономист РАНХиГС Александр Абрамов посоветовал россиянам, которые не могут откладывать на долгосрочные сбережения, задуматься о смене работы или поиске дополнительного заработка. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, опросы показывают, что около 60% граждан страны, как и жители многих других государств, не имеют возможности формировать долгосрочные накопления. Абрамов подчеркнул, что попытки экономить при низком доходе менее эффективны, чем увеличение заработка, если только человек не ведет расточительный образ жизни.
Говоря о мерах государственной поддержки, экономист напомнил о корпоративных пенсионных планах и системе пенсионных накоплений, когда работодатель перечисляет 22% от заработка в виде социального взноса. Шесть процентов из этой суммы возвращается на персональный накопительный счет сотрудника.
Читайте также: