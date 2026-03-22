Экономист назвала самый выгодный срок открытия вклада
Разделение вкладов на три и шесть месяцев поможет достичь максимальной прибыли. Об этом сообщила агентству «Прайм» эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
Эксперт подчеркнула, что короткий трехмесячный депозит может служить защитой от резких изменений в денежно-кредитной политике. Если Центральный банк займет жесткую позицию и сохранит текущую процентную ставку, эти средства можно будет снова инвестировать на более выгодных условиях, отметила она.
Шестимесячный вклад, добавила Глухова, позволяет зафиксировать текущую доходность на более длительный период.
Ранее заведующий кафедрой микро- и макроэкономического анализа экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Филипп Картаев ответил, как снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на экономику.
