Экономист рассказал, как получить от государства 350 тыс. рублей
Граждане России могут получить государственную поддержку по программе социального контракта. Она доступна людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Как сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости, в рамках этой программы граждане могут рассчитывать на единовременную выплату до 350 000 рублей, которую разрешается направить на открытие или развитие собственного бизнеса. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование до 30 000 рублей на обучение или переквалификацию, что поможет приобрести новые навыки для успешного ведения дела.
Кроме того, как пояснил Гиринский, по условиям контракта можно получить до 200 000 рублей специально на ведение личного подсобного хозяйства.
Средства выделяются безвозмездно. Однако получатели обязаны отчитаться о том, как были использованы деньги, и подтвердить достижение запланированных результатов. При этом срок действия контракта, заключенного с целью открытия бизнеса, составляет до 12 месяцев.
