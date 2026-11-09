«Исключить горячую пищу и проявить свободолюбие»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 9 по 15 ноября
Неделя начинается с Новолуния в Скорпионе. Новая Луна покажется на небе 9 ноября. В этот день лучше не начинать дел, но планировать будущее благоприятно. Желательно обратить своё внимание на мысли и не допускать негативного мышления. Благоприятно верить в чудеса, удачу и благосклонность судьбы. В деловой сфере на протяжении всей недели надо ставить высокие цели, быть приветливыми и заинтересованными во всём, что будет встречаться на жизненном пути. В любви хорошо быть энергичными, стремиться к переменам и к чему-то большему. В сфере здоровья не следует переутомляться. В питании надо исключить горячую пищу, острое и алкоголь.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо постоянно находиться в движении и исследовать новое. Возможны открытия. Важно верить в себя.
Тельцу понадобится философский настрой. Ему надо удостовериться в своих убеждениях и мировоззрении.
Близнецам нужно проявить свободолюбие и независимость. Дружелюбие и открытость притянут к ним интересные знакомства.
Раку надо применить всю свою волю. Ему лучше принять перемены и быть в себе поуверенней.
Льву нужно быть бережливым и не тратить деньги легкомысленно. Материальная защищённость и стабильность способствуют обретению прочной основы под ногами.
Деве необходима храбрость и решительность. Обстоятельства требуют приобретать инициативу и силу характера.
Весам надо отложить принятие важных решений. Им может помешать опрометчивость, импульсивность и поспешность.
Скорпиону важно справиться с возложенной на него ответственностью. Ему нельзя заблуждаться, чтобы не совершить ошибку и впоследствии не раскаиваться.
Стрелец станет первопроходцем в своей трудовой деятельности и откроет необычные пути решения деловых вопросов. Его труды будут признаны и оценены.
Козерога ждут неожиданные и необыкновенные приключения в любви. Он почувствует себя счастливее.
Водолею надо изящно выражать мысли. Дела следует привести в гармонию со своими убеждениями.
Рыбы пройдут проверку временем и будут вознаграждены за проявленное терпение.
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