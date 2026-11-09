09 ноября 2026, 14:20

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Неделя начинается с Новолуния в Скорпионе. Новая Луна покажется на небе 9 ноября. В этот день лучше не начинать дел, но планировать будущее благоприятно. Желательно обратить своё внимание на мысли и не допускать негативного мышления. Благоприятно верить в чудеса, удачу и благосклонность судьбы. В деловой сфере на протяжении всей недели надо ставить высокие цели, быть приветливыми и заинтересованными во всём, что будет встречаться на жизненном пути. В любви хорошо быть энергичными, стремиться к переменам и к чему-то большему. В сфере здоровья не следует переутомляться. В питании надо исключить горячую пищу, острое и алкоголь.