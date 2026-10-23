Астролог назвала лучшие фильмы для каждого знака зодиака
Выбор фильма для отдыха может зависеть от знака зодиака: одним интереснее динамичные приключения, другим — психологические триллеры или истории об отношениях. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Анастасия Грохотова.
По ее словам, Овнам подойдут комедии и приключения, Тельцам — детективы и жизненные драмы, а Близнецам — романтические комедии и фильмы об отношениях.
Ракам эксперт рекомендует психологические триллеры, мистику и хорроры, Львам — приключенческое кино и исторические картины, а Девам — биографические фильмы и истории о людях, которые идут к большой цели.
Весам, по мнению Грохотовой, стоит обратить внимание на фантастику и фильмы с неожиданными сюжетными поворотами, Скорпионам — на атмосферное фэнтези и психологическое кино, а Стрельцам — на боевики, спортивные драмы и приключения.
Козерогам астролог советует семейные и романтические фильмы, а также картины о природе и путешествиях, Водолеям — легкие комедии и детективы с быстрыми диалогами, а Рыбам — семейные драмы, мелодрамы и знакомые фильмы, вызывающие чувство ностальгии.
Читайте также: