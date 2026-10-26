«Проявить сдержанность»: астролог рассказала о начале ретроградного Меркурия
До 13 ноября Меркурий будет ретроградным. В попятное движения планета перешла 24 октября — два дня назад. В таком положении Меркурий пробудет двадцать один день. На протяжении всего этого периода надо проявить сдержанность в речи. Важно быть поосторожнее и не наговорить лишнего. Не все обещания смогут быть выполнены, поэтому не стоит слишком обнадёживаться. Лучше постараться и самим не дарить беспочвенных надежд.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» отметила, что все визиты и поездки надо заранее планировать. Желательно отказаться от малопродуктивных встреч. Пустые разговоры и оторванные от реальности планы лучше отложить.
Ретроградный Меркурий расположится в знаке зодиака Скорпион и сформирует два напряжённых аспекта к Юпитеру и Плутону. Желательно не вести разговоры вокруг да около, а обсуждать сразу суть вопроса, самое главное. Большой объём информации не следует анализировать в одиночку. Хорошо прибегать к помощи, совместно изучать и исследовать сведения и данные. Интеллектуальная деятельность приобретёт большое значение, и удастся получить новые знания и полезные практические навыки.
Большего внимания потребует деловая переписка и проверка документов. Важно не терять бдительность при совершении всех видов платежей. Хорошо тщательно перепроверять все данные и написанное для того, чтобы не пришлось со временем вносить исправления. Осторожнее надо быть во время вождения автомобиля и при работе со сложной техникой.
У ретроградного Меркурия есть положительная сторона: появляется возможность, а в некоторых случаях даже необходимость вернуться к отложенным разговорам, планам, переговорам и документам. Благодаря этому можно улучшить ситуацию и внести необходимые положительные перемены в ранее незавершённые дела.
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