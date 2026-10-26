«Проявить сдержанность»: астролог рассказала о начале ретроградного Меркурия

26 октября 2026, 15:45

Фото: iStock/Artur Komisarenko

До 13 ноября Меркурий будет ретроградным. В попятное движения планета перешла 24 октября — два дня назад. В таком положении Меркурий пробудет двадцать один день. На протяжении всего этого периода надо проявить сдержанность в речи. Важно быть поосторожнее и не наговорить лишнего. Не все обещания смогут быть выполнены, поэтому не стоит слишком обнадёживаться. Лучше постараться и самим не дарить беспочвенных надежд.