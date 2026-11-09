Астролог перечислила знаки зодиака, которые помогают другим выходить из сложных ситуаций
Скорпионы, Козероги, Девы, Рыбы и Стрельцы способны помогать окружающим находить выход даже из очень сложных ситуаций. Каждый из этих знаков делает это по-своему, рассказала Москве 24 астролог Анастасия Грохотова.
Скорпионов она назвала специалистами по кризисам: там, где другие предпочитают не замечать проблем, они стремятся докопаться до сути. По ее словам, Скорпион быстро поймет, что отношения зашли в тупик, а человек просто боится перемен, и вряд ли станет утешать обещаниями, что все наладится само, — скорее прямо скажет, что пора меняться. Представители этого знака умеют находить слабые места и помогать другим решиться на серьезные перемены.
Козероги, по словам астролога, не тратят время на пустые разговоры: когда наваливаются долги, проблемы с работой или деньгами, они помогают оценить расходы, определить первоочередные задачи и составить план действий. Грохотова отметила, что Козероги понимают: серьезные проблемы за пару дней не решаются, зато терпения и выдержки им обычно не занимать — не зря этим знаком управляет Сатурн, отвечающий за дисциплину, ответственность и умение преодолевать трудности.
Девы тоже любят помогать делом: пока остальные обсуждают случившееся, они выясняют, куда обращаться, какие документы понадобятся и кому лучше позвонить. Они замечают то, что другие упускают, и умеют наводить порядок даже в самых запутанных делах. Если Дева взялась помогать, она постарается предусмотреть каждую мелочь, особенно хорошо у нее получается решать бытовые, рабочие и организационные вопросы, хотя иногда она так увлекается заботой, что начинает распоряжаться чужими делами как своими.
Рыбы, по мнению астролога, чувствуют себя нужными там, где человеку важнее всего душевная поддержка: они умеют слушать, сочувствовать и принимать человека со всеми его слабостями. После болезненного расставания или семейных неприятностей далеко не всем хочется слушать советы — чаще необходимо просто рассказать о своих переживаниях. Рядом с Рыбами не приходится делать вид, что все прекрасно, правда, чужие беды они порой принимают настолько близко к сердцу, что потом и сами долго переживают.
Стрельцы не любят, когда кто-то рядом надолго застревает в неудачах: если человек уволился, они скорее начнут обсуждать новые варианты работы, обучение или смену профессии, чем долго сочувствовать. Представители этого знака охотно делятся знаниями и опытом и умеют воодушевлять окружающих. Управляющий ими Юпитер связан с оптимизмом, развитием и новыми возможностями, хотя иногда Стрелец настолько уверен, что знает лучший выход, что раздает советы даже тем, кто их не просил, заключила Грохотова.
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