Астролог перечислила знаки зодиака, которые помогают другим выходить из сложных ситуаций

09 ноября 2026, 12:12

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

Скорпионы, Козероги, Девы, Рыбы и Стрельцы способны помогать окружающим находить выход даже из очень сложных ситуаций. Каждый из этих знаков делает это по-своему, рассказала Москве 24 астролог Анастасия Грохотова.