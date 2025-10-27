Достижения.рф

«Исключить самокритику»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 октября по 2 ноября

В деловой сфере важны факты и умение рационально мыслить. Надо проверять документы внимательно и уточнять неясные моменты. В любви хорошо ориентироваться на новизну, строить совместные планы на будущее и не бояться ответственности. В сфере здоровья надо избегать перенапряжения и переутомления. Необходимо перераспределять нагрузку оптимально.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну желательно найти время для встреч с единомышленниками и друзьями. Ему нужно находиться в дружелюбной атмосфере.

Тельцу надо выспаться и восстановить сил. Накопить энергию и вдохновиться он сможет, если займётся любимым делом.

Близнецу поможет приветливость и вежливость. Во всём надо стремится к компромиссу, гармонии.

Рак почувствует прилив энергии и будет в хорошем настроении. Он направит активность на ранее отложенные дела.

Лев приобретёт новые знания. Ему полезно интеллектуально расти. Чтение и любознательность помогут в этом.

Деве надо исключить самокритику и оценить свои победы и достижения. Для неё на этой неделе главное быть оптимистичной.

Весам лучше стремиться к удовольствию и накапливать хорошие впечатления. Им важен комфорт и удобство.

Скорпион станет более восприимчивей. Ему нужно избегать принятия быстрых решений и не торопиться с выводами.

Стрелец благодаря наблюдательности и терпению сможет решить много важных дел. Он станет увереннее в себе.

Козерогу не стоит растрачивать своё обаяние и свой потенциал впустую. Ему надо провести переоценку своего окружения.

Водолею благоприятно упрочнить свои деловые связи. Ему нужно быть более серьёзным и решительным.

Рыбам захочется романтики и сильных чувств. Они станут энергичнее и предприимчивее.

