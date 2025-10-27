«Исключить самокритику»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 октября по 2 ноября
В деловой сфере важны факты и умение рационально мыслить. Надо проверять документы внимательно и уточнять неясные моменты. В любви хорошо ориентироваться на новизну, строить совместные планы на будущее и не бояться ответственности. В сфере здоровья надо избегать перенапряжения и переутомления. Необходимо перераспределять нагрузку оптимально.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну желательно найти время для встреч с единомышленниками и друзьями. Ему нужно находиться в дружелюбной атмосфере.
Тельцу надо выспаться и восстановить сил. Накопить энергию и вдохновиться он сможет, если займётся любимым делом.
Близнецу поможет приветливость и вежливость. Во всём надо стремится к компромиссу, гармонии.
Рак почувствует прилив энергии и будет в хорошем настроении. Он направит активность на ранее отложенные дела.
Лев приобретёт новые знания. Ему полезно интеллектуально расти. Чтение и любознательность помогут в этом.
Деве надо исключить самокритику и оценить свои победы и достижения. Для неё на этой неделе главное быть оптимистичной.
Весам лучше стремиться к удовольствию и накапливать хорошие впечатления. Им важен комфорт и удобство.
Скорпион станет более восприимчивей. Ему нужно избегать принятия быстрых решений и не торопиться с выводами.
Стрелец благодаря наблюдательности и терпению сможет решить много важных дел. Он станет увереннее в себе.
Козерогу не стоит растрачивать своё обаяние и свой потенциал впустую. Ему надо провести переоценку своего окружения.
Водолею благоприятно упрочнить свои деловые связи. Ему нужно быть более серьёзным и решительным.
Рыбам захочется романтики и сильных чувств. Они станут энергичнее и предприимчивее.
