27 октября 2025, 12:35

Фото: istockphoto/Oksana Lyskova

В деловой сфере важны факты и умение рационально мыслить. Надо проверять документы внимательно и уточнять неясные моменты. В любви хорошо ориентироваться на новизну, строить совместные планы на будущее и не бояться ответственности. В сфере здоровья надо избегать перенапряжения и переутомления. Необходимо перераспределять нагрузку оптимально.