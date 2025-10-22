Астролог назвала знаки зодиака, которые могут влиять на других людей

22 октября 2025, 08:58

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

Скорпионы, Стрельцы и Козероги обладают врождённой способностью управлять людьми и направлять их. Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева.





В беседе с «Москвой 24» она отметила, что лидером в этом вопросе считается Скорпион. Управляющая им планета Плутон отвечает за власть, массовые процессы и умение воздействовать на других.



Стрельцы являются вдохновляющими лидерами и наставниками. Им помогает управлять людьми огненная планета Марс.





«Поэтому зачастую Стрельцы – это учителя, наставники, проповедники. Кстати, очень много представителей знака работают в туристической сфере», — пояснила астролог.

«При этом представители знака умудряются находить точки общения с человеком так, чтобы он вписался в нужный процесс. Они влияют правильными алгоритмами и подходами, в некоторой степени подходят к общению с математической точки зрения», — заключила Сохолтуева.

