«Искоренить полностью»: невролог перечислил простые правила питания для снижения риска инсульта

24 июля 2026, 12:09

Невролог Сутормин: сахар, соль и жирная пища повышают риск инсульта

Фото: iStock/Drazen Zigic

Правильное питание и отказ от вредных привычек остаются одними из главных способов снизить риск инсульта. Но действительно ли для этого нужны строгие диеты и полный пересмотр образа жизни?





О том, какие привычки помогают сохранить здоровье сосудов и какие изменения в питании стоит внести уже сейчас, чтобы снизить риск развития инсульта, в эфире «Радио 1» рассказал главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.





«Меньше сахара, меньше соли, меньше жирного. Питание должно быть регулярное, содержать большое количество овощей. Ничего экзотического, всё очень просто. То есть, совет один — максимально убрать эти вещи, и всё», — подчеркнул специалист.

«Курение надо искоренить полностью. Если мы говорим про алкоголь, то есть рекомендации: небольшие дозы красного сухого вина, но только если нет других противопоказаний», — отметил Сутормин.