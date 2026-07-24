Больницы Подмосковья получили в этом году 11 рентген-аппаратов типа С-дуга
11 передвижных рентгеновских аппаратов типа С-дуга передали медучреждениями Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Такая техника позволяет получать рентгеновские снимки под различными углами непосредственно в ходе проведения операций.
«Современное медицинское оборудование является необходимым условием для качественного оказания помощи и проведения точных хирургических вмешательств. С января наши больницы получили 11 аппаратов С-дуга. До конца года поставим ещё восемь. Всего на закупку медтехники выделили около 226 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Оборудование для медучреждений Московской области закупается по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».