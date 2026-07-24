Невролог перечислил главные факторы риска инсульта

24 июля 2026, 10:41

Невролог Сутормин: курение и высокий сахар являются факторами риска инсульта

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В России проходит неделя сохранения здоровья головного мозга, призванная напомнить о профилактике заболеваний нервной системы. Несмотря на то, что инсульт остается одной из самых опасных сосудистых катастроф, во многих случаях его можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на факторы риска. Но как распознать угрозу заранее?





О профилактике и первых симптомах инсульта в эфире «Радио 1» рассказал главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.



По его словам, до 80% инсультов поддаются профилактике, если отказаться от курения, контролировать артериальное давление, регулярно принимать назначенную терапию, следить за уровнем сахара и холестерина, поддерживать нормальный вес и физическую активность.



Отдельно специалист перечислил людей, входящих в группу повышенного риска. К ним относятся пациенты с нарушениями сердечного ритма и онкологическими заболеваниями.



«Первое — вредные привычки. Табакокурение в первую очередь надо искоренить. Второе — это недостижение целевых цифр артериального давления. То есть, если у пациента есть артериальная гипертензия, пациент должен получать регулярно терапию. Вот если сегодня давление нормальное, очень многие говорят: «Не буду таблетки принимать, вот когда повысится, тогда приму». Это неправильно. Терапия должна приниматься ежедневно, регулярно, 24 на 7, 365 дней в году. Если у пациента есть нарушение ритма, а таких очень много, причём молодых, у него повышается риск возникновения инсульта. И, наконец, третье — это обменные нарушения, то есть высокий уровень сахара. Это группа риска, даже если это компенсированный диабет. Такие пациенты, а также люди с повышенным холестерином, избыточной массой тела и нарушением обмена углеводов и липидов должны регулярно проходить соответствующее медицинское наблюдение», — отметил врач.

«Идеально, когда помощь начинает оказываться в течение трёх часов от начала появления симптоматики», — добавил специалист.