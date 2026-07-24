Врач назвала самую вредную для здоровья сосудов категорию блюд
Диета — важный фактор для поддержания здоровья сосудов и артерий. Об этом сообщила кардиолог Сириша Вадали, пишет издание Parade.
Вадали утверждает, что регулярное употребление переработанного мяса негативно влияет на здоровье сердца и сосудов. Она рекомендует избегать частых перекусов пиццей с пепперони, пастой с колбасками и сэндвичами с мясными деликатесами.
По ее словам, такие продукты обычно содержат большое количество насыщенных жиров, натрия и консервантов. Их регулярное потребление может привести к повышению уровня «плохого» холестерина, артериального давления и вызвать воспалительные процессы. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечного приступа, предупреждает кардиолог.
Врач отметила, что заболевания сердца и сосудов редко связаны с употреблением одного конкретного продукта или одного нездорового приёма пищи. Однако постоянное злоупотребление вредной едой повышает вероятность их развития, заключила эксперт.
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