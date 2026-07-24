Врач назвала самую вредную для здоровья сосудов категорию блюд

24 июля 2026, 11:59

Врач Вадали: Блюда с переработанным мясом повышают риск сердечного приступа

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Диета — важный фактор для поддержания здоровья сосудов и артерий. Об этом сообщила кардиолог Сириша Вадали, пишет издание Parade.