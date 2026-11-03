«Искра или тревога?»: Психолог объяснила, почему мы выбираем одних и тех же партнеров

03 ноября 2026, 13:24

Психолог Наумова: мы выбираем одних и тех же партнеров, потому что это знакомо

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Эмоционально холодные партнёры кажутся притягательными, спокойные — скучными, а счастье всё время откладывается до лучших времён. Как мы бессознательно воспроизводим знакомые сценарии, и что с этим делать?





Психолог Любовь Наумова в беседе с «Радио 1» обратила внимание на интересную закономерность: иногда мы возвращаемся не только к бывшим, но и к одним и тем же отношениям — только с разными людьми. Первый мужчина был эмоционально холодным, и второй появляется точно с такими же качествами. Третий опять заставляет выпрашивать внимание.





«Женщина думает: "Господи, ну что ж вы все такие одинаковые?" Но они не одинаковые — просто мы бессознательно выбираем то, что нам знакомо. Если когда-то любовь приходилось заслуживать, то человек, который держит дистанцию, может казаться вам особенно привлекательным. Хочется добиться его внимания, доказать, что именно тебя он любит по-настоящему», — пояснила она.

«Нужно ответить на вопрос: какая искра вам нужна? Чтобы телефон три дня молчал, а потом одно сообщение — и сердце в пятки, и вроде бы жизнь наладилась? Мы настолько привыкаем к этим эмоциональным качелям, что принимаем тревогу за любовь, а спокойствие, когда тише, за отсутствие настоящих чувств», — высказалась Наумова.