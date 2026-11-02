«Мамина корзиночка»: психолог назвал основу детской самостоятельности

02 ноября 2026, 16:56

Психолог объяснил, как не вырастить сына чрезмерно зависимым от мамы

Фото: Istock / AnnaStills

Чрезмерная опека может помешать мальчику стать самостоятельным и сформировать привычку полагаться во всём на маму. Об этом «Известиям» рассказал педагог-психолог и сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.