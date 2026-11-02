«Мамина корзиночка»: психолог назвал основу детской самостоятельности
Чрезмерная опека может помешать мальчику стать самостоятельным и сформировать привычку полагаться во всём на маму. Об этом «Известиям» рассказал педагог-психолог и сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.
По словам специалиста, так называемая «мамина корзиночка» вырастает не из-за недостатка или избытка любви, а вследствие того, что взрослые постоянно выполняют за ребёнка задачи, с которыми он уже способен справиться сам. Если мама продолжает завязывать шнурки школьнику, собирать портфель подростку и самостоятельно разбираться в его конфликтах, у ребёнка не остаётся возможности получить собственный опыт.
Ахмадуллин советует постепенно поручать детям обязанности, соответствующие их возрасту и навыкам. Ребёнок может самостоятельно одеваться, собирать рюкзак, готовить простую еду, добираться до знакомых мест и обсуждать возникающие вопросы с тренером. Поначалу это может занимать больше времени и не всегда получаться идеально, однако именно через практику развивается самостоятельность и способность учиться.
Психолог также рекомендует не спешить исправлять последствия детских ошибок. Если ребёнок забыл нужную вещь или не подготовился к заданию, стоит спокойно обсудить ситуацию, помочь понять, что пошло не так, и предложить ему самому придумать способ решения проблемы. При этом важно отличать обычные трудности, которые ребёнок может преодолеть самостоятельно, от ситуаций, когда ему действительно необходима помощь взрослого.
Эксперт предлагает простую последовательность: сначала дать ребёнку возможность попробовать самому, затем подсказать и только после этого предложить выполнить задачу вместе. Самостоятельность формируется благодаря доверию и посильным обязанностям. Важно, чтобы ребёнок не боялся ошибаться и понимал: неудачу можно исправить, а полученный опыт поможет справиться в следующий раз.
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