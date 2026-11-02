«Психические и физиологические причины»: Психолог объяснила, почему ночные планы утром теряют вес

02 ноября 2026, 13:04

Психолог Кардиакос: ночные планы утром теряют вес из-за устройства психики

Фото: iStock/Damir Khabirov

Бывает, запланируешь ночью, лежа в кровати, что пойдешь в спортзал, переделаешь прическу, начнешь соблюдать правильное питание. А утром просыпаешься — и как ни в чем не бывало. Почему грандиозные вечерние планы рассыпаются к утру и как договориться с собственным мозгом?





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что дело не в слабой воле, а в разнице между намерением, действием и физиологией пробуждения.





«Вечером человек назначает исполнителем завтрашнего себя, а утром выясняется, что он ничего не подписывал. Здесь важно, что действие происходит в разных днях — и это ключ к пониманию того, почему мы "сливаемся" утром. Вечером, лёжа в кровати, мы представляем новую жизнь. Усилий не надо — можно только фантазировать», — сказала она.

«Мгновенные радости сбивают с толку. Представьте, что та самая отдалённая польза, которую мы вчера нафантазировали, взвалилась на нас утреннего. И поэтому, естественно, нам хочется сбежать во что-то быстренькое. Добавляется и физиология: существует понятие инерции сна. После пробуждения снижены внимание и концентрация, особенно у людей, у которых долго распадается мелатонин — они могут долго ходить сонными», — отметила Кардиакос.