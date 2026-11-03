Психолог заявила о способности умных гаджетов вызывать расстройство сна

03 ноября 2026, 10:10

Психолог Морозова: умные гаджеты приводят к расстройству сна

Фото: iStock/AndreyPopov

Клинический психолог Кристина Морозова предупредила о риске развития ортосомнии — состояния, при котором стремление наладить сон и добиться идеальных показателей превращается в навязчивую идею. Об особенностях расстройства и способах избежать чрезмерной зависимости от данных фитнес-браслетов и мобильных приложений специалист рассказала «Известиям».





Распространение носимых устройств и цифровых сервисов для мониторинга сна сделало отслеживание ночного отдыха доступным практически каждому. Однако постоянный контроль показателей может привести к обратному эффекту: вместо улучшения самочувствия человек начинает испытывать тревогу из-за несовершенных результатов и стремится любой ценой привести их к установленным нормам.



В частности, пользователи с признаками ортосомнии уделяют повышенное внимание продолжительности сна, времени засыпания, частоте ночных пробуждений, соотношению его глубоких и быстрых фаз, а также общей эффективности отдыха. Полученные данные они нередко сопоставляют с рекомендуемыми значениями или показателями предыдущих ночей. При этом подобная статистика не отражает всех обстоятельств, определяющих качество сна. На него могут влиять эмоциональное состояние, уровень стресса, состояние здоровья, распорядок дня, привычки перед сном и индивидуальные особенности организма.





«Трекеры дают человеку много чисел и создают ощущение, что сон можно точно измерить и полностью контролировать. При этом само наблюдение за сном не является проблемой. Важнее то, какую роль цифры начинают играть в жизни человека, не ориентируется ли он на них больше, чем на собственное самочувствие», — пояснила специалист.