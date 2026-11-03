Психолог заявила о способности умных гаджетов вызывать расстройство сна
Клинический психолог Кристина Морозова предупредила о риске развития ортосомнии — состояния, при котором стремление наладить сон и добиться идеальных показателей превращается в навязчивую идею. Об особенностях расстройства и способах избежать чрезмерной зависимости от данных фитнес-браслетов и мобильных приложений специалист рассказала «Известиям».
Распространение носимых устройств и цифровых сервисов для мониторинга сна сделало отслеживание ночного отдыха доступным практически каждому. Однако постоянный контроль показателей может привести к обратному эффекту: вместо улучшения самочувствия человек начинает испытывать тревогу из-за несовершенных результатов и стремится любой ценой привести их к установленным нормам.
В частности, пользователи с признаками ортосомнии уделяют повышенное внимание продолжительности сна, времени засыпания, частоте ночных пробуждений, соотношению его глубоких и быстрых фаз, а также общей эффективности отдыха. Полученные данные они нередко сопоставляют с рекомендуемыми значениями или показателями предыдущих ночей. При этом подобная статистика не отражает всех обстоятельств, определяющих качество сна. На него могут влиять эмоциональное состояние, уровень стресса, состояние здоровья, распорядок дня, привычки перед сном и индивидуальные особенности организма.
«Трекеры дают человеку много чисел и создают ощущение, что сон можно точно измерить и полностью контролировать. При этом само наблюдение за сном не является проблемой. Важнее то, какую роль цифры начинают играть в жизни человека, не ориентируется ли он на них больше, чем на собственное самочувствие», — пояснила специалист.
По словам Морозовой, сам интерес к показателям ночного отдыха еще не свидетельствует о наличии расстройства. Насторожиться следует, если результаты мониторинга начинают влиять на настроение, формировать ожидания от предстоящего дня и вызывать опасения по поводу возможного недосыпа. Еще одним тревожным признаком становится постоянная корректировка привычного распорядка ради достижения желаемых значений. В результате стремление улучшить качество отдыха может само по себе провоцировать стресс и мешать нормальному засыпанию.
Чтобы снизить психологическую зависимость от цифрового мониторинга, специалист советует пересмотреть привычку проверять статистику. В частности, можно отказаться от просмотра результатов сразу после пробуждения, на время убрать из поля зрения показатели, вызывающие беспокойство, а также отключить автоматические уведомления и оценки качества сна. Такой подход позволит уменьшить фиксацию на цифрах и не воспринимать каждую ночь как проверку на соответствие определенному стандарту.
Эксперты ORMATEK также рекомендуют оценивать ночной отдых комплексно, не ограничиваясь информацией с электронных устройств. Важными критериями остаются субъективное ощущение бодрости после пробуждения, способность справляться с повседневными задачами и сохранять концентрацию в течение дня. Если сонливость регулярно сохраняется даже при достаточном времени, проведенном в постели, необходимо выяснить причины такого состояния.