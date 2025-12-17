«Искреннее действие»: Россиянам рассказали, как обрести новогоднее настроение
Психоаналитик Гусарова: новогоднее настроение не прячется в бенгальских огнях
Если в предновогоднюю ночь вы чувствуете не радость, а опустошение, это нормально. Но это не повод игнорировать праздник совсем.
Психоаналитик Стелла Гусарова в беседе с «Радио 1» заявила, что новогоднее настроение не прячется в бенгальских огнях, а заключается в создании маленького личного ритуала.
«Праздник — это не обязательно про веселье, это про форму. Новогоднее настроение чаще всего приходит после смысла, а не до него», — сказала она.
По словам эксперта, нужно отказаться от мучительных сравнений с «идеальным» праздником из рекламы и социальных сетей, которые только усиливают чувство несоответствия и вины. Вместо этого стоит честно оценить свои ресурсы и возможности.
«Даже самые простые действия, которые мы считаем детскими или наивными, могут стать тем самым "живым" ритуалом, который даст опору. Писать записки с желаниями и сжигать их, загадывать что-то под бой курантов — это не глупость, а символический жест, который создаёт ниточку в будущее. Он делает его не чёрной дырой, а пространством, куда мы отправляем своё послание», — посоветовала Гусарова.
Таким образом, собеседница подчеркнула, что секрет не в том, чтобы «заставить» себя веселиться, а в том, чтобы совершить небольшое, но искреннее действие, которое лично для вас будет означать границу между «тогда» и «теперь».