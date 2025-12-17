Киркоров превзошёл всех: новогодний декор дома обошёлся ему в миллионы

17 декабря 2025, 14:10

Филипп Киркоров потратил до 5 млн рублей на украшение дома к Новому году

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров одним из первых среди звёзд украсил дом к Новому году — и, как водится, сделал это с королевским размахом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».