Киркоров превзошёл всех: новогодний декор дома обошёлся ему в миллионы
Филипп Киркоров одним из первых среди звёзд украсил дом к Новому году — и, как водится, сделал это с королевским размахом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Роскошный декор уже оценила Яна Рудковская, а дизайнер Светлана Власова раскрыла примерную стоимость праздничного оформления.
По её словам, в доме артиста установлена внушительная ёлка высотой 5–6 метров. Сама ель, вместе с доставкой, основанием и монтажом, могла обойтись минимум в 300–350 тысяч рублей. Дополнительно Киркоров украсил перила лапником — около 30 метров по цене примерно 5 тысяч рублей за метр, что тянет ещё на 150 тысяч.
Основная статья расходов — это игрушки и декоративные элементы. По оценкам специалиста, только украшения и их установка стоят не менее полумиллиона рублей. А если учитывать коллекционную ценность некоторых игрушек, общий бюджет новогоднего декора может достигать 5 миллионов рублей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России