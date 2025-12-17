В лесах Подмосковья стартовала акция против незаконной рубки ёлок
Операция «Ёлочка-2025», направленная на предотвращение и пресечение рубки хвойных деревьев в преддверии Нового года, стартовала в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Операция будет проходить с 17 по 31 декабря. В это время число патрулирований областных территорий лесного фонда увеличится в разы.
«В патрулировании участвуют сотрудники лесной охраны, полицейские, экоактивисты и представители казачьих сообществ», — говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что штраф за незаконную рубку деревьев составляет до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей — для юрлиц. А если ущерб, нанесённый природе, превысит 5000 рублей, нарушителей привлекут к уголовной ответственности.