В лесах Подмосковья стартовала акция против незаконной рубки ёлок

17 декабря 2025, 13:45

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Операция «Ёлочка-2025», направленная на предотвращение и пресечение рубки хвойных деревьев в преддверии Нового года, стартовала в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





Операция будет проходить с 17 по 31 декабря. В это время число патрулирований областных территорий лесного фонда увеличится в разы.





«В патрулировании участвуют сотрудники лесной охраны, полицейские, экоактивисты и представители казачьих сообществ», — говорится в сообщении.