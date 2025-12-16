«Не рождаемость, а переезд»: В Совфеде признали провал целей семейной ипотеки
Программа семейной ипотеки не в полной мере достигает своих целей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её слова приводит ТАСС.
По словам Матвиенко, программу запустили, чтобы повысить рождаемость и улучшить жилищные условия россиян.
«Надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки всё-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере», — сказала сенатор.Спикер Совфеда обратила внимание и на другую тенденцию. Государственная поддержка в виде льготной ипотеки, по её словам, не должна стимулировать переезд граждан из регионов в крупные столичные агломерации. Но такая динамика сейчас чётко прослеживается.
В этой связи Совет Федерации выступает за то, чтобы семьи в первую очередь получали льготную ипотеку в своём регионе проживания. Валентина Матвиенко подчеркнула, что сильная Россия невозможна без сильных регионов.