«Не рождаемость, а переезд»: В Совфеде признали провал целей семейной ипотеки

16 декабря 2025, 14:47

Матвиенко: программа семейной ипотеки не полностью достигает своих целей

Фото: Istock/simpson33

Программа семейной ипотеки не в полной мере достигает своих целей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её слова приводит ТАСС.





По словам Матвиенко, программу запустили, чтобы повысить рождаемость и улучшить жилищные условия россиян.

«Надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки всё-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере», — сказала сенатор.