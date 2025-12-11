«Искусственная или живая»: Эксперт назвала альтернативный вариант новогоднего дерева

11 декабря 2025, 14:15

Инженер Хренова: ёлку можно взять в горшке, чтобы потом высадить на участок

Фото: iStock/Nestea06

Приближается пора новогодних праздников. Традиционным символом зимней сказки является елка. Каждый год люди думают, какое же дерево выбрать: искусственное или настоящее?





Инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова в беседе с «Радио 1» заявила, что для тех, кто хочет сохранить традицию живой ели, но не готов к тому, чтобы дерево было срублено, отличным вариантом станет покупка дерева в кадке или контейнере.





«Если вы хотите живую елку, то можно потом ее высадить на своем участке, оставить на балконе в горшке до следующего года. Такие деревья высотой 60-70 сантиметров можно найти на рынке. Это гуманный и по-настоящему «зеленый» подход к празднованию», — сказала она.

«Какой бы вариант вы ни выбрали — классическую срубленную красавицу, экологичное дерево в горшке или практичную искусственную елку, главное — ощутить атмосферу праздника и самому ее создать», — резюмировала Хренова.