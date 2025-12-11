«Попрошу нормальную Снегурочку»: Комик Тимур Батрутдинов хочет стать отцом

11 декабря 2025, 13:12

Super: Комик Тимур Батрутдинов хочет стать отцом

Тимур Батрутдинов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», в которой одну из ключевых ролей сыграл Тимур Батрутдинов.





В интервью с журналистами 47-летний комик откровенно поделился своими планами на будущее, среди которых особое внимание уделяется созданию семьи. Батрутдинов заявил, что в наступающем году намеревается осуществить давнюю мечту — найти свою вторую половинку и стать отцом.





«Попрошу нормальную Снегурочку для себя! Родную, чтобы детей мне нарожала», — цитирует звезду Super.