«Попрошу нормальную Снегурочку»: Комик Тимур Батрутдинов хочет стать отцом

Тимур Батрутдинов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», в которой одну из ключевых ролей сыграл Тимур Батрутдинов.



В интервью с журналистами 47-летний комик откровенно поделился своими планами на будущее, среди которых особое внимание уделяется созданию семьи. Батрутдинов заявил, что в наступающем году намеревается осуществить давнюю мечту — найти свою вторую половинку и стать отцом.

«Попрошу нормальную Снегурочку для себя! Родную, чтобы детей мне нарожала», — цитирует звезду Super.

Отмечается, что ранее Тимур часто работал в новогоднюю ночь, но теперь предпочитает проводить это волшебное время с близкими. Встречать 2026 год он будет в кругу семьи, вместе с сестрой Татьяной и её детьми.
Никита Кротов

