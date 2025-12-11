В Кемерове определили места, где можно запускать фейерверки на Новый год

11 декабря 2025, 13:09

Фото: iStock/howtogoto

В Кемерове запускать фейерверки на новогодних праздниках можно будет на 12 площадках. Об этом рассказали в администрации города.





Так, в Центральном районе салюты разрешили запускать в сквере перед Дворцом молодёжи на улице Коммунистической и ещё некоторых местах.





«Притомская набережная между Арочной и Парком чудес, Пионерский бульвар от дома №4 до проспекта Ленина, площадь между проспектом Ленина, улицами Красноармейской, Соборной и Искитимкой, площадь перед стадионом "Химик", площадь перед Притомским, 70, площадь перед ул. 4-й Заречной, 54, летний вокзал на Октябрьском, 53 к1», — сообщает VSE42.RU.