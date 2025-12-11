Достижения.рф

В Химках начал работу первый в округе открытый каток

оригинал Фото: медиасток.рф

Первый в округе открытый каток заработал в подмосковных Химках, его площадь составляет около 1,3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».



Вход со своими катками бесплатный. А тем, у кого нет собственного инвентаря, предлагается воспользоваться услугами проката.

«Каток работает с 10 утра до 22:00. Там проходят сеансы массового катания, кроме того, есть возможность организовать тренировки для хоккеистов и фигуристов», — говорится в сообщении.
Оттепели катку не страшны: оптимальную температуру льда поддерживает холодильная установка.

Ранее сообщалось, что в Химках завершается обновление асфальтового покрытия протяжённостью 900 метров на Молодёжной улице: сейчас дорогу готовят к нанесению разметки.
Лев Каштанов

