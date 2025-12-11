В Химках начал работу первый в округе открытый каток
Первый в округе открытый каток заработал в подмосковных Химках, его площадь составляет около 1,3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Вход со своими катками бесплатный. А тем, у кого нет собственного инвентаря, предлагается воспользоваться услугами проката.
«Каток работает с 10 утра до 22:00. Там проходят сеансы массового катания, кроме того, есть возможность организовать тренировки для хоккеистов и фигуристов», — говорится в сообщении.Оттепели катку не страшны: оптимальную температуру льда поддерживает холодильная установка.
