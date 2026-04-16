«Искусственная матка и инкубаторские люди»: Россиянам предложили решение демографического кризиса

16 апреля 2026, 15:57

Демограф Крупнов: решить демографический кризис в РФ поможет культ семьи

В России все популярнее становится тренд на «соло-материнство», когда женщины по своей воле решаются на рождение и воспитание ребенка в одиночку. Специалисты связывают такую тенденцию с демографическим кризисом и нежеланием людей создавать пары.





Председатель наблюдательного Совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с «Радио 1» заявил, что демографию нельзя обсуждать абстрактно, ориентируясь на проценты, а нужно исправлять кризис путем восстановления культа семьи в обществе.





«Сейчас обсуждаются какие-то абстрактные вещи — вплоть до искусственной матки и инкубаторских людей. Считают, сколько кого родилось. А ведь после рождения ребёнка нужно ещё (по нынешним меркам) минимум 20—25 лет его воспитывать, поднимать и так далее, понимаете. Потом вводить его в культуру, в проблематику общественной жизни, социализировать», — высказался эксперт.

«Семья — в основе всего. И культ семьи должен быть и в идеологическом, и в практическом планах. Нужна мультиинфраструктура семьи — соответственно, какая-то поддержка, то есть жильё, занятость, достойный заработок и так далее. А главное — необходимо выделить модельную семью, то есть в России она будет состоять из трёх-четырех детей», — объяснил Крупнов.