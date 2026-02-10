Южнокорейский губернатор призвал «импортировать девственниц» для поднятия демографии
В Южной Корее предложили «импортировать девственниц» для поднятия демографии
Губернатор южнокорейского округ Цзиндо Ким Хи Су предложил «импортировать девственниц» из других стран для борьбы с демографическим кризисом. Об этом пишет газета South China Morning Post.
По словам чиновника, привезенных невест нужно выдавать за холостых мужчин, проживающих в сельской местности. В качестве потенциальных кандидаток Ким Хи Су назвал девушек из Шри‑Ланки и Вьетнама, особо подчеркнув критерий девственности. По словам губернатора, регион переживает серьезное сокращение населения, что ставит под угрозу устойчивое развитие местной экономики.
«Если нет людей, какой смысл спасать промышленность?» — задался вопросом политик.Предложение губернатора уже привлекло широкое внимание и вызвало оживленную дискуссию как в Южной Корее, так и за ее пределами. Эксперты и общественность оценивают инициативу с разных позиций: от признания остроты демографической проблемы до критики в адрес методов ее решения, которые многие считают спорными и не учитывающими права и интересы самих женщин.