Южнокорейский губернатор призвал «импортировать девственниц» для поднятия демографии

10 февраля 2026, 02:43

В Южной Корее предложили «импортировать девственниц» для поднятия демографии

Фото: iStock/Jae Young Ju

Губернатор южнокорейского округ Цзиндо Ким Хи Су предложил «импортировать девственниц» из других стран для борьбы с демографическим кризисом. Об этом пишет газета South China Morning Post.





По словам чиновника, привезенных невест нужно выдавать за холостых мужчин, проживающих в сельской местности. В качестве потенциальных кандидаток Ким Хи Су назвал девушек из Шри‑Ланки и Вьетнама, особо подчеркнув критерий девственности. По словам губернатора, регион переживает серьезное сокращение населения, что ставит под угрозу устойчивое развитие местной экономики.



«Если нет людей, какой смысл спасать промышленность?» — задался вопросом политик.