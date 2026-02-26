Раис Минниханов: показатели демографии в Татарстане перешли в отрицательную зону
Показатели демографии в Татарстане перешли в отрицательную зону. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на сессии Казанской городской думы.
Как пишет «Татар-информ», по его словам, если раньше прирост населения составлял около 10 тысяч человек, то сейчас фиксируется убыль примерно на 10 тысяч. Рустам Минниханов отметил, что снижение рождаемости наблюдается и в Казани. При этом в столице республики баланс пока остается положительным, однако он незначителен.
Минниханов призвал уделить особое внимание демографической ситуации. Он подчеркнул, что улучшение показателей зависит от самих жителей региона и назвал рост рождаемости общей задачей.
