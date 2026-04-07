В Подмосковье поделились статистикой демографической жизни за первый квартал

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Одним из главных событий демографической жизни Подмосковья стало появление в семье одной из жительниц тройни. А всего в области родились 150 пар двойняшек, поделились в пресс-службе Минсоцразвития Московской области итогами первого квартала 2026 года.





В этом квартале мальчиков в регионе родилось больше, чем девочек. Доля новорождённых мужского пола составила 51,3%, девочек – 48,7% от общего числа рождённых в Подмосковье.



В ведомстве проанализировали и вкусы родителей при выборе имён. В топ-5 самых популярных мужских имён вошли Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей. У девочек лидируют София, Анна, Василиса, Ева и Мария.



Каждый новорождённый уже получил первую меру поддержки от государства. В Московской области действует губернаторская выплата – 20 000 рублей на каждого новорождённого при отказе от подарочного набора. Её предоставляют без дополнительных критериев нуждаемости.

«Рождение ребёнка – всегда чудо, особенно когда в семье появляются сразу двое или трое малышей. За первый квартал мы выплатили более 284 млн рублей, поддержав семьи свыше 14 000 новорождённых жителей Подмосковья», – сказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.