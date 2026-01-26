В Таиланде произошёл шокирующий инцидент с российским маркетологом

26 января 2026, 15:07

В Таиланде российского маркетолога отравили наркотиками в баре

Фото: iStock/Prasit Supho

В Таиланде произошёл шокирующий инцидент с Антоном Котовским, одним из лучших российских маркетологов. Его родственники утверждают, что в баре ему подсыпали наркотик в алкогольный напиток. Об этом пишет Telegram-канал Mash.