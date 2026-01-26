В Таиланде произошёл шокирующий инцидент с российским маркетологом
В Таиланде произошёл шокирующий инцидент с Антоном Котовским, одним из лучших российских маркетологов. Его родственники утверждают, что в баре ему подсыпали наркотик в алкогольный напиток. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Антон прилетел на отдых 11 января, но через десять дней пропал. Он покинул отель без вещей, денег и телефона. Перед исчезновением его поведение было странным: мужчина собирал мусор на пляже и называл это «инсталляциями». Россиянин отправлял родным сообщения, которые вызывали беспокойство.
Семья забила тревогу и объявила Антона в розыск. В тот же день его нашли на пляже и отвезли в полицию. После этого он вернулся в Россию, одетый лишь в тапочки и с паспортом. Чемодан и деньги пропали. Родственники считают, что целью отравления стало ограбление.
