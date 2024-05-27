Маркетолог Ажимов предрёк рост потребления мяса в РФ

Фото: iStock/sergeyryzhov
Директор по маркетингу «Останкинского мясоперерабатывающего комбината» Андрей Ажимов заявил, что в этом году потребление россиянами мяса составит 83 кг на человека в год, что превысит прошлогодние показатели на 2,3 кг.
«Такие показатели свойственны уровню развитых богатых стран, так как обычно среднемировое потребление составляет около 43 кг. Рост потребления мяса будет связан с увеличением ресурсов ресурсы внутреннего рынка колбасных и мясных изделий. В 2024 году они вырастут примерно на 2-3%», — пояснил в беседе с Газета.ру Ажимов.
Один из факторов, способствующих подобным процессам, является увеличение собственного производства в РФ, считает эксперт.
Ранее сообщалось, что за 10 лет потребление шоколадных изделий в России выросло на 30%, до 5,9 кг на человека в 2023 году.
Читайте также:
Потребление шоколада в России достигло почти 6 кг на человека в год
Производители шоколада начали отказываться от какао
Биржевые цены на какао побили исторический максимум
Мелисса Тимофеева