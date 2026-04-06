Синоптик предупредила о мокром снеге в Москве на текущей неделе

Синоптик Позднякова: 9 апреля в Москве выпадет снег

В столичном регионе на текущей неделе ожидается резкое похолодание, осадки и усиление ветра. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, 6 апреля воздух прогреется до +6…+8 °C, что выше климатической нормы. Уже полудня не исключены кратковременные дожди. Во вторник сохранится облачность, местами ожидаются осадки, а дневная температура поднимется до +10…+12 °C. В среду температура воздуха немного снизится.





«Наиболее сложные погодные условия ожидаются в четверг. В Москве ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, порывистый северо-восточный ветер до 12–15 м/с и понижение температуры ниже климатической нормы примерно на 4 градуса. Ночью температура опустится до −2…+3 °C, днем — до +2…+7 °C», — рассказала Позднякова «Известиям».

«Местами будет кратковременный дождь, а температура начнёт расти. Более основательно погода улучшится в воскресенье. В разгар дня при малооблачной и ясной погоде столбики термометра приблизятся к +10…+13 °C», — рассказал специалист.