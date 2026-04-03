«Не всё же майскую погоду испытывать»: Синоптик предупредил москвичей и жителей области о резком похолодании

03 апреля 2026, 13:52

Синоптик Шувалов: похолодание в Москве и Подмосковье начнется в воскресенье

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Жителей столичного региона ждут погодные «американские горки»: после теплой субботы с 15-градусным теплом в воскресенье нагрянет циклон с дождями и северо-западным ветром. Однако главный сюрприз, по словам синоптиков, ожидается в середине предпасхальной недели, когда столбики термометров поползут вниз, а на северо-западе Подмосковья возможен мокрый снег.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в предстоящие выходные погода в Москве и Московской области начнет меняться на глазах. После аномально сухого марта в регион приходят дожди, а вместе с ними — и настоящее апрельское похолодание.





«Первый день выходных порадует жителей столицы по-настоящему весенним теплом, однако радоваться рано. В субботу у нас теплый день, хороший: до +15°C. А вот в воскресенье уже циклон с запада, с северо-запада — дождь на целый день и всего лишь +7, +9 градусов тепла. В общем, не майская погода», — предупредил он.

«Не исключен и снежок в предпасхальные дни. Нужно готовиться к изменениям. Не всё же нам майскую погоду испытывать. Но снегопады затронут далеко не всю территорию региона и будут носить кратковременный характер. Основная зона риска — северо-западные районы Подмосковья», — отметил эксперт.

«Предпасхальная неделя будет отнюдь не теплой, а скорее близкой по температурной норме к апрельской погоде», — резюмировал Александр Шувалов.