«Когнитивная капризность»: Психолог объяснил, почему зумеры не любят лифты

08 октября 2026, 10:36

Психолог Мелехин: страх лифтов у зумеров указывает на повышенную тревожность

Фото: Istock/Denis Mamin

Клинический психолог Алексей Мелехин рассказал, что страх лифтов у зумеров говорит о повышенной тревожности и нежелании принимать ограничения. Люди этого поколения плохо переносят одиночество и отсутствие контроля.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснил, что в лифте человек оказывается в замкнутом пространстве, движения стеснены, а правила требуют осторожности. Повышенная возбудимость и невозможность что-то изменить усиливают страх. Поездка в одиночестве тоже вызывает дискомфорт.

«Представители данного поколения по большей части боятся остаться один на один с собой в замкнутых пространствах лифтов, поэтому они обошли этот страх постоянным контактом в сообщениях либо листанием ленты соцсетей. Это ещё раз говорит о трудностях в преодолении одиночества и неопределенности», — объяснил Мелехин.