Врач-диетолог рассказала, что делать, чтобы дети не болели осенью

07 октября 2026, 12:52

Диетолог Русакова призвала принимать витамины только по назначению врача

Фото: istockphoto / piotr_malczyk

С началом учебного года дети могут чаще болеть из-за изменения режима дня, увеличения нагрузки, сокращения сна и прогулок. Чтобы поддержать иммунитет школьников осенью, важно наладить сбалансированное питание, рассказала врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова, сообщает URA.RU.





Специалист рекомендует кормить школьника четыре-пять раз в день. Основу рациона должны составлять белковые продукты — мясо, яйца и молочные продукты. Овощи и фрукты помогут обеспечить организм необходимыми витаминами.

«И кормите детей перед школой! Полноценный завтрак для школьника обязателен, это залог здорового организма», — предупредила специалист.

«Если вы решили поддержать иммунитет своего ребенка витаминными добавками, обязательно сначала посетите врача», — предупредила Русакова.