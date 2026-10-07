Врач-диетолог рассказала, что делать, чтобы дети не болели осенью
Диетолог Русакова призвала принимать витамины только по назначению врача
С началом учебного года дети могут чаще болеть из-за изменения режима дня, увеличения нагрузки, сокращения сна и прогулок. Чтобы поддержать иммунитет школьников осенью, важно наладить сбалансированное питание, рассказала врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова, сообщает URA.RU.
Специалист рекомендует кормить школьника четыре-пять раз в день. Основу рациона должны составлять белковые продукты — мясо, яйца и молочные продукты. Овощи и фрукты помогут обеспечить организм необходимыми витаминами.
«И кормите детей перед школой! Полноценный завтрак для школьника обязателен, это залог здорового организма», — предупредила специалист.Осенью особое внимание стоит уделить витамину D. Его источниками в рационе являются жирная рыба, сливочное масло и яичные желтки. Витамин C организм не накапливает, поэтому продукты с ним нужно регулярно включать в меню. Русакова советует давать детям фрукты, ягоды и овощи, особенно болгарский перец и капусту.
Для нормальной работы иммунной системы также необходим цинк. Он содержится в чечевице, твердых сырах, тыквенных семечках и орехах. При этом самостоятельно покупать ребенку витаминные комплексы диетолог не советует.
«Если вы решили поддержать иммунитет своего ребенка витаминными добавками, обязательно сначала посетите врача», — предупредила Русакова.По ее словам, необходимость приема конкретных препаратов нужно определять с учетом анализов и выявленного дефицита. Избыток некоторых веществ, включая витамин D и железо, может быть токсичным.
Диетолог также не рекомендует заказывать витаминные добавки на маркетплейсах. Такие средства могут содержать недостаточные дозировки компонентов и не восполнить дефицит. В первую очередь следует наладить питание ребенка, а затем обратиться к врачу, чтобы определить необходимость приема препаратов.