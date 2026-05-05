«Источник повышенной опасности»: Эксперты объяснили плюсы и минусы создания реестра домашних животных
Эксперт по защите Ильинский: домашним животным нужна биометрия
В Общественной палате поддержали создание федерального реестра домашних животных. Авторы законопроекта обещают: чипирование и учёт повысят ответственность владельцев и помогут искать потерявшихся питомцев.
Специалист по правовой защите Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» заявил, что без биометрии, контракта об источнике повышенной опасности и реальных механизмов привлечения к ответственности реестр останется ветеринарной книжкой.
Эксперт обратил внимание на серьёзный конструктивный недостаток: вести реестр поручено ветеринарному ведомству. А его приоритет — прививки, общие болезни человека и животных.
«То есть риски, связанные с нападениями, травмами и укусами, остаются за бортом. Нужно обязательно заключать контракт с владельцем. То есть полную ответственность за действия питомца как источника повышенной опасности. Если бы такой документ существовал, то побег и последующий укус перестали бы быть "несчастным случаем". Ответственность наступала бы немедленно — и профилактически никто не доверил бы выгул крупной собаки ребёнку или пожилому человеку», — объяснил он.
Ильинский отметил, что проект опирается на чипирование, но чип можно деактивировать, удалить хирургически или заменить при перечипировке.
«А биометрию уже не обманешь. Нужно использовать распознавание по морде, телу, особенностям окраса. Современные системы искусственного интеллекта позволяют это сделать дёшево и эффективно. Особенно это актуально для самовыгульных животных, которые гуляют без присмотра, а потом возвращаются домой. Сегодня выяснить, чья собака разорила курятник или напугала ребёнка, практически невозможно. Биометрия решила бы эту проблему дистанционно», — поделился собеседник.