«Источник повышенной опасности»: Эксперты объяснили плюсы и минусы создания реестра домашних животных

05 мая 2026, 10:26

Эксперт по защите Ильинский: домашним животным нужна биометрия

В Общественной палате поддержали создание федерального реестра домашних животных. Авторы законопроекта обещают: чипирование и учёт повысят ответственность владельцев и помогут искать потерявшихся питомцев.





Специалист по правовой защите Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» заявил, что без биометрии, контракта об источнике повышенной опасности и реальных механизмов привлечения к ответственности реестр останется ветеринарной книжкой.



Эксперт обратил внимание на серьёзный конструктивный недостаток: вести реестр поручено ветеринарному ведомству. А его приоритет — прививки, общие болезни человека и животных.





«То есть риски, связанные с нападениями, травмами и укусами, остаются за бортом. Нужно обязательно заключать контракт с владельцем. То есть полную ответственность за действия питомца как источника повышенной опасности. Если бы такой документ существовал, то побег и последующий укус перестали бы быть "несчастным случаем". Ответственность наступала бы немедленно — и профилактически никто не доверил бы выгул крупной собаки ребёнку или пожилому человеку», — объяснил он.

«А биометрию уже не обманешь. Нужно использовать распознавание по морде, телу, особенностям окраса. Современные системы искусственного интеллекта позволяют это сделать дёшево и эффективно. Особенно это актуально для самовыгульных животных, которые гуляют без присмотра, а потом возвращаются домой. Сегодня выяснить, чья собака разорила курятник или напугала ребёнка, практически невозможно. Биометрия решила бы эту проблему дистанционно», — поделился собеседник.